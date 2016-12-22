В Москве предложили установить мемориальную доску Шалевичу

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов предложил установить мемориальную доску актеру Вячеславу Шалевичу. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Герасимов планирует установить табличку на доме, в котором жил артист. Он отметил высокий талант Шалевича и рассказал о личном общении с ним.

«Очень часто мы встречались в театральном кругу, в Вахтанговском театре, на разных наших клубных встречах. Много о чем говорили. И замечательно он играл в последнем спектакле, который я видел с его участием "Пристань" в театре Вахтангова. Очень хороший человек, очень порядочный, талантливый артист», — поделился он.

Шалевич умер 21 декабря в возрасте 82 лет. Актер скончался в ГКБ имени Боткина, куда был доставлен в начале декабря. В больнице артист впал в кому. Он скончался, не приходя в сознание.

Вячеслав Шалевич родился 27 мая 1934 года в Москве. В 1958-м окончил Театральное училище им. Б.В.Щукина, в 1979-м — Высшие режиссерские курсы при ГИТИСе. С 1998 по 2011 год возглавлял Московский драматический театр имени Рубена Симонова, одновременно играя в Театре им. Вахтангова. Артист также известен своими ролями в кино. Среди фильмов с его участием — «Капитанская дочка», «Три тополя на Плющихе», «Семнадцать мгновений весны».