Глава ВТБ заявил о необходимости повременить с приватизацией банка

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в текущих условиях приватизация кредитной организации нецелесообразна. Об этом он сказал, выступая в Совете Федерации, в пятницу, 23 декабря, сообщает ТАСС.

По его словам, если цель приватизации — пополнение бюджета, то продажа сейчас не является лучшим вариантом. «Убежден, что акции банка сохраняют существенный потенциал роста, и с приватизацией целесообразно пока повременить», — сказал он.

16 декабря глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил президенту России Владимиру Путину о перечислении в бюджет денег от приватизации акций компании. В тот же день «Роснефтегаз» заявил о получении средств от продажи 19,5-процентного пакета акций «Роснефти» в размере 710,8 миллиарда рублей.

10 декабря было подписано соглашение по продаже акций «Роснефти» международному консорциуму в составе Суверенного фонда Катара и трейдера Glencore. Приобретение ценных бумаг профинансировано за счет собственных средств инвесторов и привлечения банковского финансирования.