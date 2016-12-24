Моуринью назвал плюсы ухода Ибрагимовича из ПСЖ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что уход нападающего манкунианцев Златана Ибрагимовича из парижского «Пари-Сен Жермен» пошел на пользу всему французскому футболу. Слова специалиста приводит goal.com.

«Думаю, во Франции должны быть рады, что Ибрагимович ушел. По крайней мере, теперь у вас есть чемпионат. Когда был Златан, у вас не было чемпионата. Был только Париж, Париж, Париж. Чемпионат, Кубок, Кубок Лиги, Суперкубок — они выигрывали все», — заявил Моуринью.

Он отметил, что с интересом следит за французским первенством. «Там есть "Ницца" с Балотелли, "Монако" моего друга Леонарду Жардима и ПСЖ. Благодаря уходу Ибрагимовича я смотрю Лигу 1», — добавил тренер МЮ.

Ибрагимович перешел в МЮ бесплатно летом 2016 года. В составе ПСЖ он провел четыре сезона, принял участие в 178 матчах и забил 152 мяча.

В составе парижан форвард четырежды становился чемпионом Франции, дважды выигрывал Кубок Франции, трижды — Кубок лиги и Суперкубок Франции.