В московском ресторане устроили поножовщину

В ресторане на юго-востоке Москвы произошла драка с участием нескольких человек. Один из участников потасовки получил непроникающее ножевое ранение, сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

Конфликт разгорелся в ночь на 24 декабря в заведении, расположенном на шоссе Энтузиастов, уточнил собеседник агентства. Раненый доставлен в больницу.

В пресс-службе полиции подтвердили эту информацию, добавив, что после оказания медицинской помощи потерпевшего отпустили. Там также сообщили, что начата проверка.

В начале декабря полицейские задержали восемь человек для проверки на причастность к вооруженному нападению на гражданина Узбекистана на севере Москвы. Мужчине нанесли проникающее ножевое ранение в область поясницы.