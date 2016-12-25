К поискам на месте падения самолета под Сочи привлекут 1,3 тысячи военнослужащих

К поисковой операции в районе падения самолета Ту-154 привлечены более 30 судов, готовятся к переброске около 1,3 тысячи военнослужащих. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Министерстве обороны России в воскресенье, 25 декабря.

«В поисках задействованы 32 судна и катера, 80 водолазов, пять вертолетов, беспилотные летательные аппараты и телеуправляемые глубоководные аппараты. Ожидается прибытие спасательных судов Черноморского флота с оборудованием, позволяющим выполнять сложные водолазные работы на глубинах до 400 метров», — рассказали в военном ведомстве.

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Дополнительно к переброске в район поиска готовятся 1,3 тысячи военнослужащих Южного военного округа. Кроме того, на аэродроме Адлер в постоянной готовности находится четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации.

Самолет Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны (бортовой номер RA-85572) пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи, где дозаправлялся. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало практически сразу после взлета.

По уточненным данным, на борту находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым. На борту были девять журналистов Первого канала, «Звезды» и НТВ, а также еще несколько человек, включая исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку (известную как Доктор Лиза) и главу департамента культуры министерства обороны Антона Губанкова.