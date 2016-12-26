В Китае внедрят в общепит гигантских трансгенных карпов

Китайские биологи полагают, что в ближайшие несколько лет созданный ими гигантский карп будет разрешен к употреблению в пищу. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Рыба, получившая название гуаньли, растет в два раза быстрее, чем естественные карпы. Ее также отличает практически полная всеядность — животное питается множеством видов растений и микроорганизмов.

Первые генномодифицированные карпы в Академии наук КНР были созданы в 1980-х годах. Широкой публике гуаньли были показаны на специализированной научно-практической конференции, прошедшей в Пекине (Китай).

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Биологам также удалось получить генномодифицированных карпов, не способных к размножению. К настоящему времени ученые проводят исследования, позволяющие выявить долгосрочные последствия для здоровья от употребления гуаньли.

К настоящему времени в США разрешена продажа генномодифицированного лосося. Многочисленные исследования, посвященные употреблению в пищу продуктов из ГМО, не выявили угроз для здоровья человека.