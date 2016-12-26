Китайская армейская авиация получила первый транспортник Y-9

Китайская армейская авиация получила первый многоцелевой военно-транспортный самолет Shaanxi Y-9. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает портал Defence Blog.

До этого авиация сухопутных войск совместно с морской авиацией КНР использовала легкие транспортники Y-5 (копия советского Ан-2) и Y-7 (Ан-24). Новые самолеты позволят армейской авиации увеличить пропускную способность на большие расстояния.

Y-9, модель которого была впервые показана в 2005 году на международной выставке International Aviation Expo в Пекине, представляет собой удлиненную версию транспортника Y-8F-200, который в свою очередь является доработанной копией советского Ан-12.

Y-9 может развивать скорость до 570 километров в час и совершать полеты на расстояние до 7,8 тысячи километров. Грузоподъемность Y-9 превышает 20 тонн, численность десанта — 98 человек.