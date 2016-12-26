Появилось видео подъема фрагмента разбившегося Ту-154

Видео: МЧС России

Министерство по чрезвычайным ситуациям обнародовало фрагмент видео подъема обломков разбившегося Ту-154 российского Минобороны. Запись в понедельник, 26 декабря, опубликовало РИА Новости.

«Группа центра "Лидер" в настоящий момент осуществляет поисковые работы на акватории Черного моря с применением гидролокаторов бокового обзора, которые позволяют увидеть рельеф дна, а также предметы в толще воды и на дне», — сообщил РИА Новости начальник управления центра Петр Гриценко.

Море в предполагаемом районе падения самолета обследуется с помощью гидролокаторов. Уже подняты несколько фрагментов, в том числе элемент механизма управления самолетом, запечатленный на видео.

Ту-154Б-2, принадлежавший 223-му летному отряду Минобороны, направлялся в Латакию (Сирия). После вылета из Сочи, где осуществлялась дозаправка, он упал. Погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа.

На борту были артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, в том числе руководитель Валерий Халилов, съемочные группы Первого канала, «Звезды» и НТВ, военнослужащие и еще несколько человек, включая исполнительного директора благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, известную как Доктор Лиза, и главу департамента культуры Минобороны Антона Губанкова.