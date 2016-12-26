Опубликован спутниковый снимок района катастрофы в Черном море

Аппарат Sentinel-1B Европейского космического агентства сделал радиолокационное изображение района катастрофы самолета Ту-154 в акватории Черного моря. Снимок распространил пресс-центр Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Уточняется, что изображение было получено в 06:31 мск 25 декабря — спустя чуть более часа после того, как Ту-154, вылетевший из Сочи, пропал с экранов радаров. «На снимке видно, где разлилось по морю топливо, где узкая часть, так сказать "носик" пятна. По всей видимости, там произошел удар самолета о поверхность воды, а дальше пятно распространяется на юго-восток. От берега до "носика" — 1,4 километра», — прокомментировала ТАСС заведующая лабораторией аэрокосмической радиолокации ИКИ РАН Ольга Лаврова.

По ее словам, спутниковые снимки вряд ли помогут найти обломки самолета, поскольку самые тяжелые из них уходят на дно быстрее, чем топливо.

Ранее 26 декабря «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники сообщал, что водолазам, работающим в районе катастрофы, удалось найти фюзеляж Ту-154. По данным собеседника агентства, корпус сильно поврежден. В то же время в МЧС не подтверждают обнаружение фюзеляжа, передает РИА Новости. В ведомстве заявляют, что найдены крупные обломки.

Ту-154Б-2 Минобороны России упал утром 25 декабря вскоре после отправления из Сочи (в этом городе он сел для дозаправки, вылетев из подмосковного Чкаловского). Самолет направлялся в Латакию (Сирия). В результате погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа. Следствие рассматривает четыре основные версии катастрофы, теракта среди них нет.