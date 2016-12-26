На погибших при катастрофе Ту-154 были спасательные жилеты

На нескольких пассажирах, которые погибли при катастрофе Ту-154 в акватории Черного моря, были надеты спасательные жилеты. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ходом поисково-спасательной операции.

«Люди в жилетах, готовились к эвакуации», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что жилеты были не на всех пассажирах, чьи тела к настоящему моменту обнаружены.

В то же время источник РИА Новости отметил, что водолазы нашли, предположительно, четыре фрагмента самолета, один из них длиной около четырех метров. Собеседник «Интерфакса» ранее заявил, что в 1,7 километра от берега на 27-метровой глубине обнаружен фюзеляж машины.

В эфире телеканала «Россия 24» губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что фрагменты тел на побережье в Сочи не обнаружены. «Мы надеемся, что все-таки останки тел находятся в одном месте в фюзеляже самолета», — добавил глава региона, которого цитирует ТАСС.

Направлявшийся в Сирию самолет Ту-154 Минобороны России упал утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи. В результате погибли 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа. На борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, военнослужащие, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная как Доктор Лиза). Пока обнаружены тела 11 погибших.

26 декабря объявлен в России днем общенационального траура.

