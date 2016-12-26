Военные опровергли сообщения о спасжилетах на пассажирах Ту-154

Свечи и цветы на акции памяти в Сочи

Информация о том, что на пассажирах, погибших при авиакатастрофе в Черном море, были спасательные жилеты, не соответствуют действительности, заявили в Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе министерства назвали подобные «слухи со ссылкой на анонимные источники» постыдными инсинуациями. Там добавили, что с первых часов после катастрофы федеральные ведомства и службы распространяют исчерпывающие данные о поисковой операции.

Ранее в понедельник, 26 декабря, РИА Новости со ссылкой на источник сообщили, что на телах нескольких жертв были спасательные жилеты. «Люди в жилетах, готовились к эвакуации», — сказал собеседник агентства.

Направлявшийся в Сирию самолет Ту-154 Минобороны России упал утром 25 декабря вскоре после вылета из аэропорта Сочи (здесь борт, следовавший из подмосковного Чкаловского, приземлился для дозаправки). В результате погибли 92 человека: артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, военнослужащие, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная как Доктор Лиза). Пока обнаружены тела 11 погибших.

К настоящему времени закончено обследование 100 процентов надводной поверхности в районе поиска. Определен радиус разброса обломков, который составляет около 500 метров. Водолазы подняли два механизма управления самолета.

26 декабря объявлен в России днем общенационального траура.