Военные опровергли сообщения о спасжилетах на пассажирах Ту-154

Информация о том, что на пассажирах, погибших при авиакатастрофе в Черном море, были спасательные жилеты, не соответствуют действительности, заявили в Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе министерства назвали подобные «слухи со ссылкой на анонимные источники» постыдными инсинуациями. Там добавили, что с первых часов после катастрофы федеральные ведомства и службы распространяют исчерпывающие данные о поисковой операции.
Ранее в понедельник, 26 декабря, РИА Новости со ссылкой на источник сообщили, что на телах нескольких жертв были спасательные жилеты. «Люди в жилетах, готовились к эвакуации», — сказал собеседник агентства.
Направлявшийся в Сирию самолет Ту-154 Минобороны России упал утром 25 декабря вскоре после вылета из аэропорта Сочи (здесь борт, следовавший из подмосковного Чкаловского, приземлился для дозаправки). В результате погибли 92 человека: артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, военнослужащие, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная как Доктор Лиза). Пока обнаружены тела 11 погибших.
К настоящему времени закончено обследование 100 процентов надводной поверхности в районе поиска. Определен радиус разброса обломков, который составляет около 500 метров. Водолазы подняли два механизма управления самолета.
26 декабря объявлен в России днем общенационального траура.