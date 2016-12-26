В Минобороны рассказали об обнаруженных на дне обломках Ту-154

В назначенном районе поисковой операции под Сочи завершено обследование всей надводной поверхности и половины дна. Радиус разброса обломков самолета Ту-154 на морском дне составляет около 500 метров, сообщили «Интерфаксу» в министерстве обороны.

«Поиск фрагментов самолета организован и в других секторах по трассе полета самолета. Район проведения поисковой операции разделен на 15 секторов. К настоящему времени закончено обследование 100 процентов надводной поверхности в районе поиска, в семи секторах полностью осмотрено дно», — говорится в сообщении.

Средняя глубина моря в месте, где обнаружены обломки, составляет около 30 метров. Район удален от берега приблизительно на 1,7 километра по оси взлета.

Также со дна Черного моря водолазами подняты два механизма управления самолета. «По серийным номерам установлена их принадлежность вылетевшему 25 декабря из Адлера самолету Ту-154 Минобороны России», — заявили в военном ведомстве.

Группировку сотрудников МЧС, работающих на месте падения самолета, возглавляет директор департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований министерства генерал-лейтенант Александр Агафонов. Он же руководил оперативной группой МЧС, которая была задействована на месте катастрофы А321 в Египте, сообщает kp.ru.

Ту-154Б-2 RA-85572 223-го летного отряда Минобороны пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря, после вылета из Сочи. Туда он прибыл из подмосковного Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало практически сразу после взлета.

На борту было 92 человека, в том числе восемь членов экипажа и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым. В самолете также находились девять журналистов Первого канала, «Звезды» и НТВ, а также еще несколько человек, включая исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку (известную как Доктор Лиза) и главу департамента культуры министерства обороны Антона Губанкова.