В МЧС уточнили информацию об обнаружении фюзеляжа Ту-154

Обнаруженный водолазами крупный фрагмент Ту-154 оказался не фюзеляжем, как сообщалось ранее, а другим обломком. Об этом в понедельник, 26 декабря, представитель Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ сообщил РИА Новости.

«Там не фюзеляж, там крупные обломки, на место направлен аппарат "Фалькон" для обследования местности, по результатам обследования будет приниматься решение об их подъеме», — сказал собеседник агентства.

По данным источника РИА Новости, на данный момент найдены четыре крупных фрагмента, один из них в длину составляет около четырех метров.

Собеседник «Интерфакса» ранее заявил, что в 1,7 километра от берега на 27-метровой глубине обнаружен фюзеляж машины.

Также в МЧС рассказали, что часть обнаруженных фрагментов упавшего в Черное море самолета уже поднята на поверхность. В их числе, как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны, два элемента механизма управления Ту-154. «В районе проведения поисковой операции на удалении 1700 метров от береговой линии по оси взлета воздушного судна водолазами на дне обнаружены обломки самолета. Акустическими средствами в данном месте определен радиус разброса обломков Ту-154, который составляет около 500 метров», — добавили в ведомстве.

Самолет Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны упал утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи (в этом городе он сел для дозаправки, вылетев из подмосковного Чкаловского). Самолет направлялся в Латакию (Сирия). В результате погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа.