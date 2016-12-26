Тимур Бекмамбетов начнет торговать православной одеждой через «Ксенюшку»

Тимур Бекмамбетов стал совладельцем онлайн-магазина и марки православной женской одежды «Ксенюшка». Как сообщает The New Retail, на его долю приходится 50 процентов акций компании. Сам режиссер пока никак не прокомментировал эту информацию.

Марка производит одежду для православных, названа в честь блаженной Ксении Петербургской, часть дохода с продаж отправляется на нужды Свято-Ксениевского монастыря.

В интернет-магазине представлена женская одежда, цены на нее начинаются от 1300 рублей. Вещи производятся в России и доставляются в пределах СНГ.

Тимур Бекмамбетов — кинорежиссер и продюсер, широкую известность ему принес фильм «Ночной дозор», снятый по одноименной книге.

