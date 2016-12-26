Смертник ИГ застрял во рву с водой

Смертник террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), пытавшийся атаковать иракских военных к западу от Мосула, въехал на своем заминированном автомобиле в ров с водой, где взорвался. Запись боестолкновения была выложена в YouTube.

Мосул более двух лет находится под контролем ИГ. Наземная военная операция по освобождению города началась 17 октября. В ней принимают участие подразделения регулярной армии Ирака, отряды курдского ополчения и формирования добровольцев. Международная коалиция во главе с США поддерживает наступление с воздуха и предоставляет артиллерийскую поддержку.

Общая численность наступающих на город войск составляет около 100 тысяч человек. По данным разведки США, сопротивление им могут оказывать около пяти тысяч боевиков.