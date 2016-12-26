Оборот краудинвестинговой площадки StartTrack за 2016 год вырос в 4,5 раза

Оборот краудинвестинговой площадки StartTrack за 2016 год составил 528 миллионов рублей, что в 4,5 раза превышает показатели за 2015 год. Об этом говорится в пресс-релизе StartTrack, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В 2016 году инвесторы площадки и 24 перспективных бизнес-проекта заключили 664 сделки. «В этом году инвестиции получили 19 новых компаний, а еще 5 продолжают привлекать финансирование уже второй год подряд. Инвесторы любят долгосрочное сотрудничество: развиваясь, компании получают больше денег на лучших условиях», — рассказывает генеральный директор StartTrack Константин Шабалин. — В течение года активность наших инвесторов выросла. В январе они заключали в среднем 1 сделку в день, сегодня ежедневно заключают 5 сделок».

В 2016 году лидером по полученным на StartTrack инвестициям стала сеть футбольных клубов FootyBall. За год компания получила от частных инвесторов 155,6 миллиона рублей, выросла с 2 до 4 школ и продемонстрировала высокие финансовые показатели. На втором месте по объему вложенных средств — проект «ЛОТ-Золото». Компания, которая занимается продажей золотого лома аффинажным заводам, за шесть месяцев в 40 раз увеличила оборот и привлекла от частных инвесторов 63,6 миллиона рублей.

Наибольшей популярностью у инвесторов StartTrack пользуются бизнес, связанный с детьми. В 2016 году такие компании привлекли 245 миллионов рублей — 46 процентов оборота площадки. Еще 136 миллионов рублей, или 26 процентов оборота площадки, получили компании из сегмента электронной коммерции, а оставшуюся часть инвестиций получили проекты из сфер здравоохранения, интернет технологий и производства.

В 2016 году интерес к инвестиционным площадкам появился на федеральном уровне. Представители StartTrack приняли участие во встречах рабочей группы ЦБ РФ, где обсудили мягкое регулирование рынка и создание критериев работы инвестиционных площадок.

За 2,5 года работы площадка привлекла в 35 компаний 701,5 миллиона рублей. По плану руководства к концу 2017 года общий оборот инвестиционной площадки StartTrack должен достичь двух миллиардов рублей.