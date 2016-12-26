Украинец Усик захотел побоксировать с Гассиевым

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом тяжелом весе украинец Александр Усик хочет провести поединок с обладателем чемпионского пояса по версии Международной боксерской федерации (IBF) россиянином Муратом Гассиевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир украинского телеканала «Интер».

Материалы по теме Жизнь — боль Остановленный Крушитель, попавшийся Витязь и другие итоги уходящего года в боксе

«Если промоутеры договорятся, то с удовольствием проведу бой с Гассиевым», — заявил Усик.

Гассиев 3 декабря победил решением судей соотечественника Дениса Лебедева и завоевал титул IBF. Усик 17 декабря провел защиту титула WBO в поединке против южноафриканца Тхабисо Мчуну, нокаутировав соперника в девятом раунде.

На счету 23-летнего Гассиева 24 победы (17 нокаутом) и ни одного поражения. В активе так же не имеющего поражений 29-летнего Усика 11 побед (10 нокаутом).