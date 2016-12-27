СМИ заметили массовые запреты сайтов по обходу блокировок

С начала ноября 2016 года Роскомнадзор заблокировал 27 ресурсов-анонимайзеров, которые позволяют обойти блокировку сайтов. На массовые включения в реестр запрещенных ресурсов обратило внимание издание CNews.

По данным издания, за четыре года ведомство добавило в реестр всего несколько анонимайзеров, но, начиная с ноября, под блокировкой оказались десятки российских и зарубежных сайтов.

В списке запрещенных оказались известные порталы jahproxy.com, iphide.info, anonimno.biz («Хамелеон»), Bigmama.com. В реестр также попали иностранные ресурсы — megaproxy.com, unblockmyweb.com, vigoob.com, hidenseek.org, guardster.com, justunblockit.com, kproxy.com, 4everproxy.com, justproxy.co.uk, showvision.info, snoopblocker.net, aquaproxy.net, webanonymizer.org и webwarper.net.

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Из решений суда следует, что анонимайзеры запрещают из-за того, что с их помощью можно получить доступ к ранее заблокированным экстремистским страницам. Кроме того, в ряде случаев суды указывают в качестве причины бана возможность зайти на ресурсы с наркотиками и азартными играми.

Больше всего решений о блокировке анонимайзеров было вынесено районными судами Красноярска и Уфы. Октябрьский райсуд Ставрополя принял решение ограничить доступ сразу к 17 сайтам.

1 декабря Генеральная прокуратура России сообщила, что за четыре года в России заблокировали 4,6 тысячи интернет-страниц с порнографией и информацией об оказании интимных услуг. Кроме того, в настоящее время более 800 страниц находятся в процессе блокировки.