Полиция задержала подельника стрелявшего на Ельнинской улице

Оперативники столичной полиции утром во вторник, 27 декабря, задержали второго участника налета на фитнес-клуб в Москве, после которого на Ельнинской улице произошли перестрелка и захват заложника. Об этом «Ленте.ру» заявил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД России Александр Князев.

Второй участник преступления задержан полицейскими по месту своего временного проживания на Полоцкой улице. Им оказался 26-летний житель Тверской области. Он доставлен в полицию, сейчас с ним работает следователь.

Как установили полицейские, 26 декабря около 04:00 двое в масках вошли в фитнес-клуб на улице Крылатские Холмы, связали администратора пластиковыми стяжками и похитили из сейфа более 130 тысяч рублей, после чего скрылись.

«Столичные полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии установили личность и местонахождение правонарушителя — им оказался 45-летний москвич. Он захватил в заложники женщину и забаррикадировался в ее квартире», — рассказал Князев.

По данным РЕН ТВ, фамилия покончившего с собой мужчины — Лунев.

При сопротивлении правоохранительным органам он ранил трех сотрудников полиции и двух работников коммунальных служб. В ходе переговоров со злоумышленником заложница была освобождена, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Подозреваемый покончил с собой.

Соседка умершего в интервью kp.ru охарактеризовала его как человека неадекватного. «Года два назад он постоянно жег в подъезде какие-то дымовые шашки, все заволакивало дымом, дышать нечем. Мы ругались с ним. Иногда он бросал жильцам в почтовые ящики письма с угрозами», — рассказала женщина.