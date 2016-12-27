СМИ узнали о приостановке полетов Ту-154 Минобороны и МВД

Полеты воздушных судов Ту-154Б-2, эксплуатирующихся российскими силовыми ведомствами, приостановлены до выяснения причин катастрофы над Черным морем с участием одной из этих машин. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

Такое решение принято министерством обороны, уточнил собеседник агентства. По его сведениям, данные самолеты не будут использоваться до окончания расследования.

В то же время источник отметил, что в настоящее время в эксплуатации находится ограниченное число Ту-154Б-2, поэтому приостановка их полетов существенно не скажется на воздушных перевозках.

Ранее 27 декабря сообщалось, что черный ящик разбившегося Ту-154 Минобороны поднят из воды. Он будет доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в подмосковных Люберцах, передает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Самолет Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи, где он приземлялся для дозаправки. Воздушное судно направлялось в Латакию (Сирия). В результате катастрофы погибли все 92 человека, находившиеся на борту: восемь членов экипажа и 84 пассажира — ансамбль имени Александрова во главе с художественным руководителем Валерием Халиловым, журналисты трех телеканалов, представитель благотворительной организации, военнослужащие и чиновники. Следствие рассматривает четыре основные версии катастрофы, приоритетная, по данным источника ТАСС, — возможность попадания в двигатель самолета посторонних предметов.

Ту-154Б-2 в основном эксплуатируются военными. Также небольшое количество этих самолетов есть в распоряжении МВД. В российской гражданской авиации воздушные суда этого типа не используются с 2011 года.

Данная модификация выпускалась с 1978-го по 1986 год. Всего было построено 382 самолета.