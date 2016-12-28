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На Кубе запретили называть общественные места в честь Фиделя Кастро

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Национальная ассамблея народной власти Кубы приняла во вторник, 27 декабря, закон о запрете называть общественные места в честь скончавшегося месяц назад лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. Об этом сообщает Reuters.

При этом новый закон не запрещает деятелям культуры использовать образ революционера в музыке, литературе, танцах, кино. Его фотографии могут находиться в офисах, учебных заведениях и госучреждениях.

По словам главы государства Рауля Кастро, лучший способ воздать должное команданте — это следовать его концепции революции.

Фидель Кастро всегда говорил, что выступает против культа своей личности, хотя критики указывают на то, что фактически его культ был повсюду — его слова размещены на плакатах по всей стране, его имя упоминается на каждом публичном мероприятии.

Лидер революции умер 25 ноября в возрасте 90 лет. На Кубе был объявлен девятидневный траур. Тело команданте кремировали, урну с прахом захоронили на кладбище в городе Сантьяго-де-Куба.

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