Американский миллиардер повесил «оберег» на свои твиты

Американский миллиардер Марк Кьюбан (Mark Cuban) опубликовал в Twitter запись о защите авторских прав на свои твиты, чем рассмешил подписчиков. На публикацию обратило внимание издание Gizmodo.

«Все оригинальные твиты защищены авторским правом и не могут быть опубликованы где-нибудь еще без моего личного согласия», — говорится в публикации.

Оригинальный текст, якобы защищающий пользователей соцсетей от воровства публикаций, уже в течение нескольких лет появляется на страницах обеспокоенных людей и используется в качестве «оберега» от краж постов.

В комментариях к записи Кьюбана десятки юзеров пытаются объяснить миллиардеру, что «интернет так не работает». Другие пользователи просто пожелали предпринимателю удачи. Многие констатировали, что миллиардер не умеет пользоваться Twitter.

В действительности же твиты о том, что отныне публикации защищены и не могут быть использованы другими людьми, вряд ли помогут оградить записи от ретвитов и ответов других юзеров.

Марк Кьюбан — американский предприниматель эры доткомов. Миллиардер владеет командой Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» и сетью кинотеатров Landmark Theatres. Кроме того, Кьюбан возглавляет компании HDNet и HDTV cable network.

