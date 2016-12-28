Сотрудников агентства недвижимости в Париже обвинили в расизме

Одно из парижских агентств недвижимости оказалось в центре скандала после публикации объявления о сдаче квартиры с пометкой «кроме черных». Об этом сообщает Franceinfo.

Информация о сдаче жилья в наем в одном из престижных пригородов французской столицы была опубликована еще в конце ноября. «Информация для арендаторов: обязательно наличие французского гражданства, кроме черных», — гласил список требований к нанимателю помещения.

На него обратил внимание один из потенциальных квартиросъемщиков по имени Мустафа. На его недоуменный вопрос, представитель агентства пояснил, что риелторы не несут ответственности за содержание частных объявлений. Шокированный таким ответом Мустафа разместил сообщение в Twitter.

«"Кроме черных" — это что за критерий? Это законно? Сомневаюсь», — написал он.

После этого в агентстве сообщили, что сотрудница, выпустившая данное объявление, уволена. «Да, я в курсе этой истории. Наша коллега пошла на поводу у владельцев-расистов, которые внесли данные требования в информацию для арендаторов. Она была плохо подготовлена и не подумала о последствиях», — пояснил один из руководителей фирмы.

Он также отметил, что отдал распоряжение своим сотрудникам впредь не принимать и не размещать объявления от расистов — владельцев недвижимости.