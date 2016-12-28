В Астрахани бывшего сенатора Горбунова осудили за подкуп

Ленинский районный суд Астрахани приговорил бывшего члена Совета Федерации от Астраханской области Геннадия Горбунова, его сына Александра и помощника Владимира Боева к штрафам в общей сумме в 15 миллионов рублей за коммерческий подкуп. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Суд осудил Горбунова, его сына и Боева по пункту «а» части 2 статьи 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору»). Каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 5 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2015 года финансово-экономическое управление администрации Володарского района Астраханской области опубликовало извещение о проведении торгов на право заключения контракта на выполнение работ в районе, начальная цена которого составила более 126 миллионов рублей.

Заявки на участие в аукционе подали две фирмы, в том числе компания «Беляна», в интересах которого и действовали подсудимые. Бывший сенатор, его сын и помощник предложили второму претенденту 5 миллионов рублей за отказ от участия в аукционе.

4 сентября 2014 года стало известно, что председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Горбунов предложил Росрыболовству рассмотреть вопрос о полном запрете для Японии дрифтерного промысла в исключительной экономической зоне РФ.