В США ветерана добавили на выпускное фото через 70 лет после окончания школы

Портрет ветерана Второй мировой войны Ладислауса Костржевски (Ladislaus Kostrzewski) добавили на выпускное фото, для которого он не успел сняться из-за призыва. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает радиостанция WBFO.

Костржевски хорошо учился и окончил школу на полгода раньше одноклассников. К тому времени, когда другие выпускники 1944 года получали свои аттестаты, его уже призвали в армию и отправили воевать. В результате он отсутствует на выпускном фото, которое по традиции украшает стены школы.

Много лет спустя племянник Костржевски узнал, что 90-летний ветеран до сих пор жалеет об этом. Он связался со школой, где более 70 лет назад учился его родственник, и предложил исправить упущение.

Вскоре на стенах учебного заведения появилось обновленное фото выпускного класса 1944 года. В отличие от прежнего варианта, на нем присутствовал портрет 18-летнего Ладислауса, позаимствованный из его удостоверения времен войны.

В ноябре сообщалось, что британский стартап Twine помог 91-летнему ветерану Второй мировой войны Франку Мукэ (Frank Mouque) с помощью виртуальной реальности посетить французский городок Армантьер, в освобождении которого он принимал участие в 1944 году.