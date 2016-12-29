Опубликован список самых дорогостоящих кинопровалов в 2016 году

Эпическая голливудская картина «Бен Гур» Тимура Бекмамбетова возглавила список самых дорогостоящих провалов в кино 2016 года. Рейтинг, который составило издание The Hollywood Reporter, включает фильмы таких известных режиссеров, как Стивен Спилберг и Роберт Земекис.

По мнению аналитиков, инвесторы потеряли на «Бен Гуре» около 120 миллионов долларов. На производство ленты было потрачено 110 миллионов долларов плюс расходы на маркетинг. В мировом прокате картина собрала 94,1 миллиона долларов, окупив 43 процента расходов.

На втором месте — фильм Стивена Спилберга «Большой и добрый великан». Он окупился на 64 процента, а потери составили около 100 миллионов долларов. На третьей строчке — «Боги Египта» Алекса Пройаса с убытком в 90 миллионов долларов.

Среди других разорительных фильмов 2016 года — «Союзники» Роберта Земекиса с Брэдом Питтом и Марион Котийяр (потери около 80 миллионов долларов), «Охотники за привидениями» Пола Фига (минус 70 миллионов долларов) и «Алиса в Зазеркалье» Джеймса Бобина (убыток около 70 миллионов долларов).