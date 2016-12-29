Кадыров назвал болтологией слухи об отставке замглавы МВД Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию, появившуюся в СМИ о том, что он якобы потребовал от замруководителя МВД России по республике Апти Алаудинова уйти в отставку. Об этом чиновник написал на своей странице в Instagram, в четверг, 29 декабря.

«Все ссылаются на издание, специализирующееся на постоянном тиражировании сплетен о Чечне, ненависти ко всему, что связано с нашей республикой. Что здесь сказать? Откровенная болтология и пустые разговоры», — заявил Кадыров.

Он уточнил, что провел вечером 28 декабря рабочую встречу с министром МВД России по ЧР Русланом Алхановым и его заместителем Апти Алаудиновым, обсудив с ними вопросы обеспечения безопасности в праздничные дни.

Кадыров добавил, что представители силового ведомства являются боевыми генералами, «которые многие годы отдали успешной борьбе с терроризмом, лично рисковали своими жизнями».

18 декабря руководитель Чечни отчитался о завершении спецоперации в Грозном и его окрестностях. Он сообщил, что по ее итогам уничтожены семь боевиков, еще четверо задержаны.

За день до этого группа вооруженных людей совершила ряд нападений на представителей правоохранительных органов. В результате атаки на полицейских погиб один сотрудник МВД.