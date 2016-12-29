Мурманский фотограф победил в конкурсе National Geographic

Фотограф из Мурманска Сергей Королев победил в конкурсе «Дикая природа России-2016» журнала National Geographic, сообщается на сайте издания.

Жюри признало лучшим снимок Королева «Туломские причуды», на котором заснято движение ледяных торосов на реке Тулома на Кольском полуострове. Победитель получил главный приз — 300 тысяч рублей.

В номинации «Птицы» победил Дмитрий Велюнов из Смоленска, в номинации «Млекопитающие» — Ирина Полозкова из Москвы, в номинации «Подводная съемка» — Константин Новиков из Подольска, в номинации «Юные таланты» — Дарья Тимохина из Москвы. В категории «Природа в черно-белых тонах» лидером стала Дарья Селиванова из Москвы, а в категории «Заповедная Россия» — Александр и Наталия Федосовы из Королева. Лучшим автором фотоистории признали Евгения Полонского из Астрахани.

Конкурс «Дикая природа России» проводится с 2011 года. В этом году на страницу конкурса участники загрузили более 55 тысяч снимков.