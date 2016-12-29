Ограбивший отделение Сбербанка в Ростове-на-Дону мужчина объявлен в розыск

В Ростове-на-Дону разыскивают мужчину, ограбившего отделение Сбербанка под угрозой взрыва. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

«Неизвестный подошел к кассе и начал угрожать, по его словам, неким взрывным устройством, которое было у него в дипломате. По инструкции в таких случаях наш сотрудники должны нажать тревожную кнопку и выдавать наличные понемногу, что и произошло», — сообщил сотрудник пресс-службы Юго-Западного банка Сбербанка России.

Он уточнил, что мужчина, получив незначительную сумму скрылся. В организации не уточнили сумму похищенного.

«Сейчас на месте работают правоохранительные органы. Вкладчикам волноваться не надо — все средства застрахованы», — сообщил представитель банка.

Ранее, 27 декабря, в подмосковном Орехово-Зуеве мужчина ворвался в отделение банка ВТБ-24 и, облив себя легковоспламеняющейся жидкостью, пообещал сжечь себя заживо, если ему не снизят ставку по кредиту. При попытке задержания он перерезал себе горло и был госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает