Контрсанкции России обрушили цены на мясо и молоко в Чехии

Российские меры, принятые в ответ на санкции Евросоюза, стали одним из наиболее серьезных факторов, которые привели к значительному снижению закупочных цен на мясомолочную продукцию в Чехии. Об этом сообщил министр сельского хозяйства страны Мариан Юречка, передает ТАСС.

По словам Юречки, низкие цены на свинину и молоко образовались из-за их переизбытка на рынке. «Кроме прочего, к этому привело российское эмбарго на импорт продуктов», — сказал он.

Министр добавил, что 2016 год стал худшим для чешских фермеров за последние 26 лет. Часто они вынуждены были продавать сельхозпродукцию дешевле ее себестоимости. Только на поддержку животноводов государство направило более трех миллиардов крон (около 120 миллионов долларов).

30 ноября президент Чехии Милош Земан во время визита в Белград поддержал своего сербского коллегу Томислава Николича, выступающего против антироссийских санкций. По словам Земана, необходимо поддерживать хорошие отношения со всеми крупными странами.

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, ввели ограничительные меры в отношении Москвы в 2014 году, связав их с присоединением Крыма к России, а также с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответной меры Москва ввела эмбарго на ввоз продуктов из этих стран.