В Бразилии мужчина на Новый год застрелил 12 человек

В городе Кампинасе на юго-востоке Бразилии вооруженный мужчина пришел на новогоднюю вечеринку и застрелил 12 человек, после чего покончил с собой. Об этом сообщает Globo.

11 человек погибли на месте, один скончался в больнице. В медучреждении продолжают находиться три пострадавших.

Среди жертв оказалась бывшая жена напавшего, ее родственники, в том числе восьмилетний сын.

Один из свидетелей рассказал, что мужчина мог напасть на бывшую жену из-за решения суда, который передал ей опеку над ребенком.