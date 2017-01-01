Часть многоэтажного дома обрушилась в Казахстане

В Казахстане обрушилась часть многоэтажного дома, в результате погибли по меньшей мере два человека. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Руслан Иманкулов.

Инцидент произошел в поселке Шахан Карагандинской области. Информация поступила в ведомство в 22:40 (19:40 мск).

Была проведена эвакуация жильцов дома. Спасатели разбирают завалы в поисках пострадавших. К настоящему времени спасены четыре человека, в том числе двое детей. Обнаружены двое погибших.

Задействовано порядка 70 человек и 16 единиц техники. Причина происшествия устанавливается.