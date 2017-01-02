Число погибших от обрушения дома в Казахстане выросло до девяти

Количество погибших в результате обрушения многоэтажного дома в Казахстане увеличилось до девяти человек. Об этом в понедельник, 2 января, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

«На данный момент из-под завалов извлечено девять погибших. Из них трое мужчин, трое женщин, трое детей, двое — дети 2016 года рождения, один — 2010 года рождения», — проинформировал он. Представитель ведомства также сообщил, что утром в понедельник спасатели извлекли из-под завалов живого человека. По информации Иманкулова, 32-летний мужчина был извлечен в 08:15 (05:15 мск).

К ликвидации ЧС привлечены 280 человек, среди которых спасатели, сотрудники полиции, работники местных исполнительных органов, бригады скорой медицинской помощи, бойцы национальной гвардии, частные предприниматели. Задействована тяжелая инженерная техника.

Инцидент произошел в поселке Шахан Карагандинской области вечером в воскресенье, 1 января. Информация об обрушении части строения поступила в ведомство в 22:40 (19:40 мск). Первоначально под завалами были обнаружены двое погибших.

Причина произошедшего устанавливается.