Названа возможная причина обрушения дома в Казахстане

Обрушение части пятиэтажного жилого дома в Карагандинской области Казахстана могло произойти из-за взрыва котла. Об этом РИА Новости сообщили по телефону горячей линии, открытой МВД в связи с чрезвычайной ситуацией.

«По предварительной информации, причиной обрушения мог стать взрыв отопительного котла. Он находился в подвале дома», — сказала оператор горячей линии.

Она добавила, что в больницу доставлены двое пострадавших — взрослый мужчина и девочка.

Обрушение произошло в поселке Шахан вечером в воскресенье, 1 января. Информация о происшествии поступила в ведомство в 22:40 (19:40 мск). Первоначально под завалами были обнаружены двое погибших, позже число погибших выросло до девяти — трое мужчин, трое женщин, трое детей.

К ликвидации ЧС привлечены 280 человек. Задействована тяжелая инженерная техника. Причина произошедшего устанавливается.