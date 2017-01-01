В МЧС констатировали отсутствие серьезных происшествий в новогоднюю ночь

Новогодняя ночь в России прошла спокойно. Об этом, как сообщает «Интерфакс», в воскресенье, 1 января, заявили в пресс-службе МЧС.

«В целом новогодняя ночь по всей стране прошла спокойно, никаких серьезных чрезвычайных происшествий или чрезвычайных ситуаций не зафиксировано», — рассказал представитель ведомства.

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По его словам, за последние сутки по всей стране были ликвидированы 439 пожаров. «Примечательно, что по сравнению с таким же периодом прошлого года число пожаров уменьшилось почти вдвое», — отметили в МЧС.

В Москве в праздничных гуляньях приняли участие около трех миллионов человек, сообщили ТАСС в полиции. Там добавили, что на Красной площади наступление первого дня нового года встретили около 100 тысяч человек.