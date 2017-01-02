Кадыров объявил результаты своего медосмотра

Глава Чечни Рамзан Кадров прошел плановый медосмотр и опубликовал его результаты в понедельник, 2 января, на своей странице в Instagram.

По словам лидера республики, он ведет здоровый образ жизни и занимается спортом, однако каждый год проходит обследование. «Я прошел обследование, включая кардиологию, неврологию, гастроэнтерологию, опорно-двигательный аппарат, органы дыхания, кровообращения, эндокринную систему. Врачи заявили, что здоров! Всем вам желаю здоровья, благополучия!» — говорится в записи.

Кадыров вновь призвал жителей Чечни последовать его примеру и пройти медосмотр, «не дожидаясь болезней». «Уверен, что все должностные лица, руководители всех рангов и уровней также проверят свое здоровье и подадут пример подчинённым!» — добавил глава республики.

26 декабря Рамзан Кадыров сообщил, что решил присвоить имя Елизаветы Глинки (известной как Доктор Лиза), погибшей в катастрофе самолета Ту-154 в Сочи, республиканской детской клинической больнице в Грозном. «Она посвятила свою жизнь самому благородному делу — спасению детей из горячих точек», — написал на своей странице в Instagram.