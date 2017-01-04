WikiLeaks даст 20 тысяч долларов за сведения о пропаже документов в Белом доме

Проект WikiLeaks объявил награду за сведения, которые помогут изобличить лиц, причастных к пропаже документов в администрации действующего президента США Барака Обамы. Об этом организация сообщила в своем микроблоге в Twitter. Информация оценена в 20 тысяч долларов США.

Изображение: Twitter

В разгар избирательной кампании в США на портале WikiLeaks были опубликованы десятки тысяч писем из почтового архива главы штаба Клинтон Джона Подесты. В распространении этих данных демократы обвинили Россию.

В декабре 2016 года бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей в интервью газете The Daily Mail сообщил, что эта информация стала достоянием общественности благодаря инсайдерам в Демократической партии США, а не российским хакерам.