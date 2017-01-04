Россиянам вернут «Кремлевского мишку»

Шоколадно-вафельные конфеты «Кремлевский мишка» торгового дома «Кремлевский» появятся в открытой продаже в московских магазинах в текущем году. Об этом сообщили в пресс-службе управления делами президента, передает РИА Новости.

Производство этих конфет возобновлено на столичной кондитерской фабрике «Победа».

«Кремлевский мишка» ранее выпускался разными фабриками и пользовался популярностью, однако по ряду причин производство было приостановлено.

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Перед его возобновлением была усовершенствована рецептура. В частности, конфеты теперь глазируются настоящим молочным шоколадом, начинка стала более нежной, а вафли — более хрустящими. Обертка выполнена в ярких и насыщенных цветах.

ТД «Кремлевский» является предприятием, подведомственным Управделами президента. Занимается поставками продуктов федеральным органам власти, а также оптовой торговлей. Одним из направлений деятельности является управление товарными знаками, включающими слово «Кремль» и производные от него.

