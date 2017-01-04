Малышка из семьи республиканца увернулась от поцелуя вице-президента США

Видео: TwoTwice / YouTube

На церемонии присяги сенаторов вице-президент США Джо Байден пытался поцеловать внучку республиканца Ричарда Бёрра, пишет New York Post.

Судя по видео, ребенок, которому на вид около года, уворачивается от «второго номера» в американской администрации. «Малышка убрала голову подальше от губ вице-президента, избежав прикосновения и оставив бывалого политика с полным воздуха ртом», — пишет газета.

Церемония прошла на Капитолийском холме во вторник, 3 января. В рамках мероприятия Байден вместе с новыми и добившимися переизбрания сенаторами, а также членами их семей позировали для фотографов.

Джо Байден — член Демократической партии. Он, а также действующий президент страны Барак Обама оставят должности после того, как их посты 20 января займут республиканцы Майк Пенс и Дональд Трамп, победившие на ноябрьских выборах.