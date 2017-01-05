Американский бомбардировщик В-52 потерял двигатель в полете

Стратегический бомбардировщик В-52 американских ВВС потерял двигатель во время учебного полета, пишет портал Defense News.

Инцидент произошел в среду, 4 января, примерно в 50 километрах к северо-востоку от базы Майнот. Самолет без вооружения, оснащенный восемью турбореактивными двигателями производства компании Pratt & Whitney, успешно совершил посадку. Экипаж — пять человек — не пострадал.

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Обломки двигателя обнаружены в незаселенной местности. Причины случившегося пока не установлены, начато расследование.

В-52 Stratofortress производится компанией «Боинг» с 1952 года, состоит на вооружении ВВС США с 1955-го. Предполагается, что бомбардировщик будет эксплуатироваться примерно до 2040 года, когда его должен полностью заменить B-21, выпуском которого занимается корпорация Northrop Grumman.

Контракт на разработку самолета Northrop Grumman получила осенью 2015 года. Стартовый объем контракта составил 21,4 миллиарда долларов, по нему должен быть полностью разработан бомбардировщик, выполнена технологическая подготовка производства и поставлен 21 самолет, включая четыре прототипа для испытаний. Всего ВВС намерены приобрести от 80 до 100 таких машин, каждая из которых обойдется в 564 миллиона долларов в текущих ценах.