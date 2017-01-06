Демобилизованные солдаты подняли мятежи в трех городах Кот-д'Ивуара

Власти Кот-д'Ивуара сообщили о бунтах солдат в трех городах страны. Об этом передает в пятницу, 6 января, Associated Press.

По данным агентства, беспорядки начались рано утром во втором по величине городе Буаке. С тех пор в населенном пункте периодически происходят перестрелки. Как отмечается, солдаты требуют повышения жалования.

Позднее к мятежу присоединились военнослужащие в городах Далоа и Корхого. По словам очевидцев, вооруженные люди прошествовали по улицам города, а служащие сил безопасности покинули свои посты.

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В то же время по информации Reuters, контроль над Буаке захватили демобилизованные солдаты. По сведениям военных источников, бывшие военнослужащие прежде чем занять посты на въездах в город разграбили полицейские участки и забрали оружие. Как сообщается, в Далоа произошла перестрелка в военном лагере. Ее также спровоцировали демобилизованные.

Агентство отмечает, что волнения начались спустя неделю после парламентских выборов в стране. При этом солдаты пока официально не выдвигали своих требований, а связь между произошедшим в городах не подтверждалась.

Аналогичный бунт произошел в 2014 году. Тогда сотни солдат забаррикадировали дороги в нескольких городах по всей стране, требуя погашения задолженности по заработной плате. Правительство согласилось урегулировать вопрос.