Пензенский губернатор решил оставить без премий работающих сотрудников

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил наказывать сотрудников, которые выходят на работу, несмотря на болезнь. Об этом сообщает издание PenzaInform в понедельник, 9 января.

«Если руководитель видит, что человек пришел на работу больным, его надо наказать, лишить премии. У нас же люди думают, что они незаменимы, и идут совершать подвиги», — сказал он на совещании регионального правительства.

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По мнению главы региона, необходимо менять психологию как рядовых сотрудников, которые выходят на работу с повышенной температурой во время эпидемии гриппа и заражают коллег, так и их начальников, которые допускают распространение вируса.

По информации НИИ гриппа, на конец декабря прошлого года в Пензе эпидемический порог был превышен примерно на 20 процентов.

В октябре Роспотребнадзор рекомендовал работодателям измерять температуру сотрудникам, чтобы избежать распространения этого заболевания.