Трамп огорчил 89-летнего диктора отказом от его услуг во время инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп отказался от услуг 89-летнего Чарли Бротмана (Charlie Brotman), который комментировал инаугурации на протяжении последних 60 лет. Об этом сообщает телеканал ABC7 News.

Вместо Бротмана голосом инаугурационного парада станет радиоведущий Стив Рэй. По словам прежнего комментатора, он был подавлен решением Трампа. Как сообщает канал, диктор уже начал подготовку к параду в честь 45-го президента Соединенных Штатов и был буквально «убит горем», узнав, что в его услугах не нуждаются.

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В организационном комитете по подготовке и проведению мероприятий по случаю вступления в должность президента объяснили, что Рэй призван «представлять новое поколение американцев, поддерживающих традиции парадов в честь инаугурации». В то же время Бротману присудили звание почетного председателя дикторов.

Инаугурация Трампа намечена на 20 января. Он был избран президентом в результате выборов 8 ноября. Одержав победу, республиканец коренным образом обновил команду управленцев у руля государства.