В Германии предложили оплачивать секс-услуги инвалидам из бюджета государства

В Германии представительница партии «зеленых» предложила оплачивать из госбюджета оказание интимных услуг инвалидам и тяжелобольным. Об этом сообщает BBC News.

По мнению депутата бундестага Элизабет Шарфенберг (Elisabeth Scharfenberg), субсидии могут предоставляться после доказательства медицинской потребности в услугах проституток, если нуждающийся не в состоянии оплатить их сам.

Подобная модель уже несколько лет действует в Нидерландах. В этой стране стоимость секс-услуг в некоторых случаях может компенсировать государство как медицинские расходы.

В июле 2016 года сообщалось, что в Германии принят закон о проституции, уточняющий и регламентирующий права и обязанности занятых в сфере секс-услуг сторон. Немецкие секс-работники платят налоги и взносы в пенсионный фонд, а также получают пенсии.