Видео: Ben Beaver / YouTube

Музыкант Сайрус Бхиладвала (Cyrus Bhiladvala) исполнил трек My Heart Will Go On канадской певицы Селин Дион на двух флейтах. При этом песню из фильма «Титаник» флейтист сыграл ноздрями. Видеозапись появилась на YouTube.

