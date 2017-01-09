Honda научит мотоциклы удерживать равновесие

Видео: Honda / YouTube

Компания Honda представила прототип технологии Riding Assist Motorcycle, которая позволяет мотоциклу самостоятельно удерживать равновесие без специальной подставки. Видео с демонстрацией опубликовано на YouTube.

Концепт создан на базе модели NC750, равновесие поддерживается не при помощи гироскопов, а за счет подруливания: мотоцикл самостоятельно поворачивает руль, чтобы преодолеть крен.

Honda Motor — международная промышленная компания, производитель мотоциклов, автомобилей, двигателей, газонокосилок и электрогенераторов. Основана в 1948 году предпринимателем и автомехаником Соитиро Хондой. Штаб-квартира Honda Motor расположена в Токио.