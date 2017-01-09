Nintendo пустил игровые контроллеры на кроссовки

Марка Freaker Sneaks, выпускающая стилизованную обувь, в сотрудничестве с компанией Nintendo анонсировала выход лимитированной коллекции кроссовок. В их дизайне использованы элементы из игровых контроллеров. Об этом сообщает Luxurylaunches.

Модель Super Nintendo выполнена в сером цвете и внешне напоминает баскетбольные кроссовки Nike Air Jordan. Задники обуви украшены разноцветными кнопками от оригинальных контроллеров Nintendo.

Цены на обувь пока не названы, однако известно, что в линейку войдет только 10 пар.

Nintendo — японская компания, специализирующаяся на создании видеоигр и игровых консолей, ее штаб-квартира располагается в Киото. Фирма основана в 1889 году и изначально выпускала игральные карты «Ханафуда».