Дом Schiaparelli возродил пиджак 80-летней давности

Видео: Elsa Schiaparelli / YouTube

Модный дом Schiaparelli выпустил специальную линейку пиджаков. Дизайн одежды основан на модели, созданной почти 80 лет назад. Видео с презентацией опубликовано на YouTube.

Речь идет о женском пиджаке Zodiac с зодиакальными символами. По словам представителей, компании, возрождение этого пиджака должно стать новым витком в истории дома.

Первый бутик Schiaparelli открылся в Париже в 1934 году. Основательница марки — Эльза Скиапарелли — создательница понятия «прет-а-порте». В дизайне одежды она использовала африканские узоры, мотивы морских татуировок, а также сотрудничала с художником Сальвадором Дали. Вместе они создали платье «рыбий хребет» с принтом в виде омара.