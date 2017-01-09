В красноярской деревне умер «сибирский Робинзон»

В Красноярском крае умер единственный житель деревни Михайловка Михаил Бабурин, которого в СМИ называли «сибирским Робинзоном», сообщает kp.ru.

Бабурин скончался 6 января, накануне своего 67-летия. По словам гостившего у него в это время сына Дениса, мужчине стало плохо, когда он вышел кормить овец. Предположительно, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Как передает «7 канал Красноярска», глава сельсовета соседней Георгиевки Сергей Панарин отметил, что для организации похорон Бабурина пришлось продать его животных и имущество. В ближайшее время в Михайловке отключат линии электропередач, и она перестанет существовать.

В декабре 2016 года Бабурин стал героем материала британской газеты The Independent. Сообщалось, что он родился в Михайловке, позднее работал в Красноярске на заводе, однако в 2000 году вернулся в деревню. Более десяти лет он был единственным ее жителем. Бабурин держал собаку, кота, овец и кур.

