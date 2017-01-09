Крупнейший экспортер российской водки подал ходатайство о банкротстве

Крупнейший экспортер российской водки, компания Roust Corporation, управляющая активами российского предпринимателя Рустама Тарико, направила в суд Манхэттена ходатайство о банкротстве. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает Rambler News Service.

Отмечается, что ходатайство было подано в рамках процедуры защиты от кредиторов. С ее помощью Roust Corporation планирует реструктурировать долг в размере 1,14 миллиарда долларов. В качестве обоснования такой меры компания указывает на обесценивание активов, неравную конкуренцию и экспортно-импортные ограничения. В частности, на бизнес Roust Corporation повлияла девальвация валют некоторых стран, усиление черного рынка алкоголя и запрет на поставку продукции из России на Украину.

10 ноября Roust Corporation обнародовала схему реструктуризации долга. Так, держатели облигаций станут акционерами компании.

Roust Corporation является крупнейшим экспортером водки из России, в ее портфель входят бренды «Русский стандарт», «Зеленая марка», «Парламент», «Талка» и Zubrowka. Также холдинг является крупным дистрибьютором импортного алкоголя, имея в России контракты на продажу виски Bushmills, коньяка Remy Martin, джина Hendrick's и других.

